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Публикации за 09.02.17

Биржевой курс доллара опустился до 59 рублей

Биржевой курс доллара опустился до 59 рублей

Сегодня американская и европейская валюты дешевеют по отношению к российскому рублю после повышения мировых цен на нефть, вновь поднявшихся выше $55 за баррель. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара снизился до 59 рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии, данные которой на это время служат основанием для назначения официальных курсов валют на завтра, средневзвешенный курс доллара составил 59,0235 рубля. В то же время курс евро колеблется вблизи отметки 63 рубля.

Напомним, официальный курс доллара составляет 59,5129 рубля, евро – 63,4467.

Поводом для активного укрепления рубля стало повышение мировых цен на нефть. «Черное золото» марки Brent подорожало до $55,55 за баррель. Американская нефть WTI продается сегодня по $52,75 за баррель, тогда как накануне сырье торговалось на доллар дешевле.

Как отмечают финансовые аналитики, в поддержку рублю выступает спекулятивный капитал, который привлекает высокая ключевая ставка Банка России, что позволяет проводить высокодоходные валютные операции за счет разницы банковских ставок.

Москва, Светлана Антонова

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