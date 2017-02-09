Банк «Пересвет» требует с «Альфа-банка» 10,5 млрд рублей

Публикации за 09.02.17

Банк «Пересвет», который по решению ЦБ находится под управлением временной администрации, подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с Альфа-банка 10,57 млрд рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. О сути претензий пока ничего не сообщается.

Известно, что иск был подан 8 февраля. «Альфа-банк» пока не ознакомился с его содержание, но утверждает, что все операции в рамках взаимодействия с «Пересветом» полностью соответствовали российскому законодательству.

Банк «Пересвет» с 21 октября 2016 года находится под управлением временной администрации. ЦБ тогда же ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, с 23 января 2017 года был введен новый мораторий также на три месяца.

ЦБ РФ до сих пор не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе «Пересвета», однако банк уже запустил ряд корпоративных процедур, которые могут свидетельствовать о подготовке к процедуре финансового оздоровления. В качестве санатора кредиторы ранее предложили подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Сотрудники этого банка были включены в состав временной администрации «Пересвета» 17 января.

Вместе с тем «Пересвет» уже конвертировал все 1,364 млн привилегированных акций в такой же объем обыкновенных акций номиналом 329 рублей каждая, отмечает «Интерфакс».

При этом банк готовит еще одну допэмиссию обыкновенных акций объемом 105,2 млн рублей, в которую планируется конвертировать субординированные займы от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Пересвет» также планирует разместить субординированные облигации общим объемом 125 млрд рублей, в которые, как предполагается, кредиторы банка могут конвертировать свой долг.

После конвертации «префов» Русская православная церковь сократила прямую долю голосующих акций в капитале «Пересвета» до 27,5% с 36,5%, подконтрольное ей ООО «Содействие» – до 9,9% с 13,2%.

ООО «Согласие», которое принадлежит экс-главе банка Александру Швецу, снизило долю голосующих акций до 9,3% с 12,4%. Одновременно АО «Экспоцентр» (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ) нарастило долю голосующих акций до 42,3% с 24,4%.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 09.02.17

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