В банке «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей / Деньги из кассы давались «под честное слово»

Публикации за 03.05.17

По итогам проверки в банке «Пересвет» аудиторы выявили недостачу кассы. В кредитном учреждении не могут объяснить, куда делись эти деньги. Аудиторы отмечают неэффективность работы отдела внутреннего контроля и риск-менеджмента «Пересвета». Санация банка обойдется в 156,4 млрд рублей и станет одной из самых дорогих в новейшей истории российского банковского дела.

В общей сложности из кассы «Пересвета» пропало 780 млн рублей, около 50 млн долларов и 25 млн евро. Обнаружить недостачу удалось после прихода в банк временной администрации, в пересчете на курс ЦБ нехватка составила 5,6 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Документов о выдаче средств в банке найдено не было, есть некоторые бумаги, но они не подписаны. По словам кассиров, деньги давались «под честное слово». Аналитики говорят, что недостача кассы еще не говорит о хищении. Возможно, таким образом обслуживались кредиты, выданные аффилированным структурам, чтобы избежать появления по ним просрочки и необходимости создавать резервы. Такая операция позволяет провести деньги в банке по кругу и возвратить их в кассу. Стоит отметить, что у «Пересвета» был один из самых низких уровней просроченной задолженности – менее 1% от портфеля.

Ранее Центробанк определил размер дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательств «Пересвета» на уровне 103,6 млрд рублей. Объем финансирования, необходимого для проведения процедуры финансового оздоровления, выделяемый Агентством по страхованию вкладов за счет кредита Банка России, составил 66,7 млрд рублей, в том числе на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности «Пересвета». По предложению крупнейших кредиторов в качестве инвестора определен банк «ВБРР». Предполагается, что финансовое оздоровление банка будет осуществлено путем конвертации средств, размещенных в кредитном учреждении, в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации. Кроме того, будут реструктурированы шесть выпусков облигаций банка: срок увеличен до 20 лет, ставка уменьшена до 0,51% годовых (эффект оценивается в 20 млрд рублей). Таким образом, спасение «Пересвета» может стоить 156,4 млрд рублей.

Банк «Пересвет» был зарегистрирован в 1992 году. Основным акционером финансовой организации с долей 49,7% являлось финансово-хозяйственное управление РПЦ. Еще 24,36% банка принадлежало Торгово-промышленной палате РФ.

По данным Банки.ру, на 1 сентября 2016 года перед введением временной администрации «Пересвет» занимал 44-е место в РФ по размеру чистых активов – 198,46 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.05.17

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