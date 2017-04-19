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Публикации за 19.04.17

ЦБ решил спасти банк «Пересвет» за счет акционеров и кредиторов

ЦБ решил спасти банк «Пересвет» за счет акционеров и кредиторов

Банк России принял решение о начале процедуры финансового оздоровления с применением механизма bail-in в отношении банка «Пересвет», где осенью прошлого года была введена временная администрация в связи с невыполнением обязательств перед клиентами. Для этого регулятор намерен выделить кредит в 66,7 млрд рублей с одновременным использованием средств акционеров и кредиторов финансовой организации.

Как пояснил ЦБ, процедура bail-in используется в мировой практике и предполагает финансовое оздоровление кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов, более 70 из которых добровольно на это согласились.

Предполагается, что финансовое оздоровление «Пересвета» будет осуществлено путем конвертации средств, размещенных в банке, в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации.

«Проведено 9 собраний владельцев облигаций, на которых приняты решения о реструктуризации 6 из 9 выпусков облигационных займов с одновременным изменением параметров – увеличение срока до 20 лет, уменьшение процентной ставки до 0,51%», – пояснил регулятор.

В ЦБ также сообщили, что в ходе проведения оценки финансового положения «Пересвета» размер дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательств определен на уровне 103,6 млрд рублей. Объем финансирования, необходимого для проведения процедуры финансового оздоровления, выделяемый Агентством по страхованию вкладов за счет кредита Банка России, составил 66,7 млрд рублей, в том числе на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности «Пересвета».

По предложению крупнейших кредиторов в качестве инвестора определен банк «ВБРР».

Как сообщал «Новый День», Банк России 21 октября 2016 года назначил в «Пересвет» временную администрацию, а также ввел мораторий на осуществление выплат в связи с неспособностью банка удовлетворить требования кредиторов в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. В конце января этого года мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка был продлен еще на три месяца.

Банк «Пересвет» был зарегистрирован в 1992 году. Основным акционером финансовой организации с долей 49,7% являлось финансово-хозяйственное управление РПЦ. Еще 24,36% банка принадлежало Торгово-промышленной палате РФ.

По данным Банки.ру, на 1 сентября 2016 года перед введением временной администрации «Пересвет» занимал 44-е место в РФ по размеру чистых активов – 198,46 млрд рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 19.04.17

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