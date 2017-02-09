Набиуллина поставила крест на планах Минфина по девальвации рубля: нацвалюта усиленно укрепляется

Публикации за 09.02.17

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России понизил на завтра, 10 февраля, официальный курс доллара почти на 50 копеек – до 59,0235 рубля. В то же время официальный евро подешевел до 63,0253 рубля. Биржевые курсы валют еще ниже, вопреки планам Минфина девальвировать национальную валюту на 10% в интересах экспортеров.

К 14:00 мск биржевой курс доллара опустился до 58,85 рубля, евро – 62,93. Таким образом выход Минфина с интервенциями на валютный рынок фактически не повлиял на курс национальной валюты, которую Банк России сделал привлекательной для международных спекулянтов, сохранив высокую ключевую ставку на уровне 10%.

Очередным поводом для укрепления рубля стало повышение мировых цен на нефть. «Черное золото» марки Brent сегодня подорожало до $55,57 за баррель. Американская нефть WTI торгуется на уровне $52,83, тогда как накануне сырье стоило почти на доллар дешевле.

Между тем, эксперты Центра развития Высшей школы экономики предупреждают, что в случае падения мировых цен на нефть спекулянты активно начнут продавать рубли и уходить из российских активов, в результате чего девальвация нацвалюты окажется весьма резкой.

Стоит отметить, что сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила не рассматривать вмешательство Минфина РФ через регулятор в ситуацию на валютном рынке как валютные интервенции – как влиянее на номинальный курс рубля. «Это не является их целью, и мы из этого исходим и будем и дальше придерживаться политики плавающего валютного курса», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Набиуллина также отметила, что влияние заявленных операций на ликвидность банковского сектора будет нейтральным. «Безусловно, будем учитывать операции Минфина по покупке-продаже валюты. Поэтому, по нашей оценке, влияние этих операций Минфина, которые были заявлены, на ликвидность банковского сектора будет нейтральным, близким к нейтральному», – отметила глава ЦБ РФ.

Напомним, Минфин планировал девальвировать рубль на 10% в интересах экспорноориентированных компаний. Одной из мер в этом направлении стала скупка валюты на рынке в рамках изъятия «излишних» доходов нефтяной отрасли. Ежедневный объем покупки иностранной валюты с 7 февраля до 6 марта должен составить 6,3 млрд рублей

Москва, Анастасия Смирнова

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