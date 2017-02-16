Имидж «ТоАЗа» пытались испортить наркотиками: провокация сорвалась

Публикации за 16.02.17

Пресс-служба ОАО «Тольяттиазот» («ТоАЗ») сообщила новые подробности ситуации, связанной задержанием одного из руководителей предприятия за якобы наличие у него наркотиков. Эти сведения не соответствуют действительности и распространяются в рамках кампании по дискредитации руководства ОАО «Тольяттиазот», заявили представители химзавода.

Очередная атака на руководство «Тольяттиазота» началась рано утром 23 января, когда финансовый директор, член совета директоров Николай Неплюев был остановлен оперативными сотрудниками у своего дома при выходе на работу. Правоохранители доставили директора в отдел полиции №22 Тольятти, где якобы обнаружили у него при себе два пакетика с кокаином. Однако эти сведения не соответствуют действительности.

В ходе доследственной проверки были выявлены многочисленные нарушения закона, допущенные в отношении Неплюева оперативными сотрудниками полиции. Анализы, проведенные в лабораториях нескольких лечебных учреждений, подтвердили отсутствие в его организме как самих наркотических веществ, так и их остатков. Кроме того, финдиректор «ТОАЗа» добровольно прошел исследование на «детекторе лжи», так же подтвердившее, что он никогда не принимал и не хранил наркотические средства.

В возбуждении уголовного дела в отношении Неплюева было отказано за отсутствием состава преступления, констатировали в пресс-службе предприятия.

Судя по всему, подброшенные наркотики являются очередным звеном в цепи попыток дестабилизировать работу предприятия, сместить его руководство и перехватить контроль над ним. Продолжаясь уже довольно долго, эти попытки неизменно заканчиваются безрезультатно для тех лиц, которые за ними стоят, подчеркнули в пресс-службе.

Одним из возможных заказчиков аферы с наркотиками может оказаться бывший сотрудник ТОАЗа, а ныне предприниматель Евгений Седыкин, известный тем, что уже много лет настойчиво пытается установить контроль над химзаводом. Используемые методы против завода зачастую бывают неадекватны или откровенно противозаконны. Так, например, ранее эксперты отмечали возможное наличие в некоторых действиях противников руководства «ТоАЗа» признаков психиатрического неблагополучия вплоть до параноидной шизофрении.

Новая провокация, разыгранная против финдиректора «ТоАЗа» Николая Неплюева, весьма напоминает очередной проект Евгения Седыкина. Неплюев известен своей высокой квалификацией и морально-этическими качествами, поэтому история с кокаином выглядит классической «подставой». Так на уголовном жаргоне называют подбрасывание улик, в результате чего потерпевший становится обвиняемым.

К сожалению, подобные действия сегодня довольно широко распространены в российской правоохранительной системе. Например, осенью прошлого года под судом оказались сразу 12 бывших сотрудников службы наркоконтроля из Череповца. Они сформировали организованную преступную группу, на протяжении нескольких лет совершавшую тяжкие и особо тяжкие преступления. Члены группы фальсифицировали доказательства по уголовным делам, подбрасывали гражданам наркотики, похищали имущество и наркотики у задержанных, получали и давали взятки. Всего удалось доказать порядка 150 эпизодов различных преступлений, а глава банды получил 20 лет строгого режима.

О распространенности провокаций с наркотиками говорит и тот факт, что поисковая система Яндекс выдает десятки интернет-сайтов, посвященных фальсификации улик и способам правового реагирования на нее.

«Если в процессе обыска Вам подбросили наркотики, ни в коем случае протокол обыска не подписывайте. В протоколе следует собственноручно сделать запись: «Я не виновен. Наркотики, обнаруженные в моей квартире (моем доме, занимаемой мной комнате), подбросили сотрудники полиции. О мотивах и целях совершенной в отношении меня провокации подробно изложу надзирающему за полицией прокурору, а также в суд. Если понятые были приглашены после того, как Вам подбросили наркотики, также сообщите о данном факте в заявлении», – советую юристы.

Между тем нечистые на руку полицейские встречаются довольно часто. Очевидно, что любой желающий, в том числе и вышеупомянутый Евгений Седыкин, может организовать провокацию с подбрасыванием наркотиков. В этот раз, благодаря участию квалифицированных юристов и широкому общественному резонансу, провокация сорвалась. Но скорее всего, это не последняя атака на «Тольяттиазот» со стороны людей, стремящихся дестабилизировать его работу и установить над заводом собственный контроль.

Тольятти, Екатерина Попова

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