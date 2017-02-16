Трамп «раскошелил» Россию

Публикации за 16.02.17

Динамика вложений российских золотовалютных резервов в американский госдолг свидетельствует, что Москва сделала ставку на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. По данным американского минфина, за два последних месяца 2016 года вложения РФ в американский госдолг выросли на 15% – с $74,6 млрд до $86,01 млрд.

Стоит отметить, что антироссийские санкции продолжают действовать и, судя по последним заявлениям из Вашингтона, ограничения никто отменять не намерен.

Так или иначе, Китай продолжает планомерно выводить капитал из американского госдолга. Согласно данным на декабрь 2016 года, объем вложений Пекина в долговые бумаги США достиг $1,058 трлн, тогда как в декабре 2016 года эта сумма составляла 1,246 трнл.

При этом КНР уступила по объемам спонсорства Вашингтона Японии, вклад которой в экономику США, хотя и сократился, составил, по данным на декабрь, $1,090 трлн.

Третью строчку в этом списке сейчас занимает Ирландия ($288,2 млрд).

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 16.02.17

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