Состоятельные россияне поверили Трампу: после его победы на выборах активно скупают недвижимость в США

Публикации за 17.02.17

Состоятельные граждане России вернулись на рынок элитной недвижимости в Майами (США) после избрания Дональда Трампа президентом. Как говорится в сообщении риелторской компании Miami Luxury, заявок на покупку от граждан России выросло на 35% – по этому показателю россияне заняли первое место из числа иностранцев.

В последний раз граждане России занимали первое место в 2013 году, передает RNS со ссылкой на данные компании.

Как следует из данных Национальной ассоциации риелторов США, граждане России совокупно инвестировали в недвижимость в США в 2016 году около $1 млрд.

«Наши клиенты обычно покупают недвижимость стоимостью от $2 млн до $50 млн. Мы сейчас работаем с несколькими состоятельными гражданами России, которые планируют купить пентхаусы в Майами за $10-50 млн», – сообщил директор по международным продажам Miami Luxury Дэниел Пански.

В 2015 году активность покупателей из России была относительно низкой: по числу заявок на покупку они уступили гражданам Бразилии, Венесуэлы, Аргентины и Колумбии.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.02.17

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