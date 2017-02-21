Путин дал добро Жвачкину на новый губернаторский срок

Публикации за 21.02.17

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности губернатора Томской области действующего главу региона Сергея Жвачкина, который предстоящей осенью намерен участвовать в выборах и сохранить за собой этот пост. Глава государства позитивно оценил результаты его работы.

«Действительно, я вижу результат хороший за эти пять лет – как вы сами настроены на следующий срок, готовы ли вы пойти на выборы в сентябре этого года?», – спросил Путин Жвачкина во время встречи в Кремле.

Томский губернатор ответил «да», и добавил: «Сложная, непростая, но интересная работа».

Президент РФ пожелал успехов Жвачкину и подписал соответствующий указ о его назначении исполняющим обязанности главы Томской области вплоть до выборов в сентябре 2017 года.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 21.02.17

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