В Южной Осетии пропадают деньги Москвы: президент республики Тибилов обвиняет во всем Россию

Публикации за 22.02.17

В Южной Осетии разгорается громкий скандал вокруг пропажи средств российской госпомощи на восстановление республики. В адрес президента РФ Владимира Путина направлено обращение с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку глава ЮО Леонид Тибилов обвиняет в случившемся именно Москву.

Открытое письмо главе российского государства направил генеральный директор ООО «СарматСпецСтрой» Армен Бегларян, фирма которого проводила в 2012 и 2014 годах капитальный ремонт центральной улицы Ленина в Цхинвале, однако до сих пор не получила денег за выполненные работы.

«Я как гражданин России обращаюсь к Вам, в качестве жертвы государственного обмана, который длится с 2013 года по настоящее время <...> Другой надежды, кроме как на Вас, уважаемый Владимир Владимирович, у меня нет», – говорится в письме Бегларяна к Путину.

Гендиректор «СарматСпецСтроя» отмечает, что согласно договору подряда выполнялись работы по восстановлению разводящих сетей, коммуникаций, а также асфальтного покрытия в центре Цхинвала. В процессе данного строительства фирма Бегларяна была генеральным подрядчиком и привлекала к выполнению работ поставщиков строительных материалов, строительную технику и рабочих, которые авансом выполняли работы.

«Сегодня представители Подрядчика еженедельно пытаются буквально докричаться до Правительства Республики Южная Осетия о необходимости исполнить обязательства по взаиморасчетам, согласно заключенным договорам генерального подряда, – пишет в обращении к президенту РФ Бегларян. – Простые люди, периодически выход на площадь к дому Правительства РЮО с требованиями рассчитать фирмы Подрядчиков для того, чтобы и они в свою очередь смогли погасить свои долги перед ними. На что представители органов государственной власти республики отвечают, что ими не представляется возможным произвести взаиморасчет, ввиду отсутствия финансирования Российской Федерацией».

«Грубо говоря, – продолжает гендиректор «СарматСпецСтроя», – власти республики и президент РЮО, «переводят стрелки» на Российскую Федерацию, которая оказывала и оказывает неоценимую помощь в восстановлении республики после грузино-осетинского конфликта 2008 года. Президент Тибилов Л.Х. в своих встречах с населением акцентирует, что невыплаты подрядчикам – вина РФ».

При этом, как подчеркивает Бегларян, «мы все прекрасно знаем, что деньги на благоустройство улицы Ленина, сейчас это проспект Джиоева, были выделены Россией в полном объеме в 2012 году».

Гендиректор «СарматСпецСтроя» сообщил президенту РФ, что был вынужден продать свою квартиру в Ставрополе, чтобы частично рассчитаться с кредиторами, однако в результате проведения последнего перерасчета сумм – долг по-прежнему остается в размере более 23 млн рублей, в том числе за строительные материалы, за оказанные услуги третьих лиц и оплату за труд граждан.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Очень надеюсь на Ваше вмешательство в это дело, так как доведен до отчаяния действиями властей Южной Осетии и не могу добиться правды уже долгие годы», – заключил Бегларян обращение к президенту РФ.

Цхинвал, Служба информации РИА «Новый День»

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