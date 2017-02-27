Пропажа российской госпомощи в Южной Осетии: к расследованию могут подключиться силовики из РФ

Публикации за 27.02.17

Скандал вокруг исчезновения средств российской госпомощи в Южной Осетии получил новое громкое продолжение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», стали известны новые данные о возможных махинациях с деньгами из Москвы. В ситуацию просят вмешаться российские правоохранительные органы.

Директор ООО «АланСпецСтрой» Сослан Качмазов направил обращения на имя главы ФСБ Александра Бортникова, Генпрокурора РФ Юрия Чайки, министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Южной Осетии.

В письме отмечается, что компания «АланСпецСтрой» принимала участие в нескольких крупных инфраструктурных проектах в Южной Осетии, в частности, в строительстве Зарской дороги в 2003-2004 годах, трассы Дменис – Ленингор в 2009 – 2010 годах, возведении водовода Шихантур – Джава и подпорной берегоукрепительной стены в городе Квайса в 2010 году, а также строительстве газопровода Дзуарикау – Цхинвал в 2006 – 2010 годах. Как отмечает Качмазов, по последнему контракту один из близких друзей и соратников нынешнего президента Южной Осетии Леонида Тибилова не рассчитался за проделанную работу до сих пор. Глава «АланСпецСтроя» обращает внимание, что после проектов строительства приграничных дорог в республике в 2010 – 2012 годах на него и его компанию стало оказываться давление.

«С приходом к власти действующего Президента Республики Южная Осетия Леонида Харитоновича Тибилова, возглавляемая мной организация стала испытывать проблемы с финансированием, по выполненным работам Президент Республики и его «команда» выплачивать деньги отказались», – пишет в обращении Качмазов.

По его словам, уже четыре года продолжается рассмотрение арбитражных дел, где ответчиком выступает республиканское министерство строительства. «Несмотря на то, что независимыми экспертами из России, приглашенными Счетной палатой, подтверждены наши доводы, Президент Республики, имя рычаги давления на судебную власть, всячески откладывает принятие решения», – заявляет Качмазов.

При этом глава «АланСпецСтроя» отмечает, что в результате действий президента Южной Осетии и его «команды», которые он называет незаконными, четыре года простаивает 60 единиц строительной техники, образовались долги перед субподрядчиками, в том числе по заработной плате и горюче-смазочным материалам.

«По имеющейся у меня информации, за последние 4 года оставались не освоены и попросту разграблены 9 миллиардов рублей Российской помощи», – заявил Качмазов.

Директор «АланСпецСтроя» также сообщил, что после предъявления претензий действующему президенту Южной Осетии против него и его близких было совершено несколько преступлений.

В частности, было совершено разбойное нападение на сотрудников компании и похищена зарплата на общую сумму 840 тысяч рублей. Впоследствии преступник был осужден, но затем помилован президентом республики, после чего он вновь попался на преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков на территории РФ.

Вместе с тем, как добавил Качмазов, он сам стал жертвой похищения, в ходе которого к нему применялись пытки и выдвигались требования покинуть территорию Южной Осетии. Также было совершено вооруженное нападение на сына Качмазова – его автомобиль подвергся обстрелу.

Директор «АланСпецСтроя» считает, что фигуранты этих дел известны правоохранительным органам республики, однако никаких действий для их изобличения не предпринимается.

В этой связи Качмазов просит руководителей российских силовых структур в рамках своей компетенции вмешаться с ситуацию – принять меры по защите прав и законных интересов граждан РФ на территории Южной Осетии, а также пресечь незаконные действия должностных лиц республики, в том числе действующего президента Южной Осетии, и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал «Новый День», это не первое подобное обращение за последнее время. На прошлой неделе открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину опубликовал генеральный директор ООО «СарматСпецСтрой» Армен Бегларян, фирма которого проводила в 2012 и 2014 годах капитальный ремонт центральной улицы Ленина в Цхинвале, однако до сих пор не получила денег за выполненные работы.

Директор компании сообщил, что был вынужден продать свою квартиру в Ставрополе, чтобы частично рассчитаться с кредиторами, однако в результате проведения последнего перерасчета сумм – долг по-прежнему остается в размере более 23 млн рублей, в том числе за строительные материалы, за оказанные услуги третьих лиц и оплату за труд граждан.

Как подчеркивал Бегларян, «мы все прекрасно знаем, что деньги на благоустройство улицы Ленина, сейчас это проспект Джиоева, были выделены Россией в полном объеме в 2012 году», однако «власти республики и президент РЮО, «переводят стрелки» на Российскую Федерацию, которая оказывала и оказывает неоценимую помощь в восстановлении республики после грузино-осетинского конфликта 2008 года».

«Президент Тибилов Л.Х. в своих встречах с населением акцентирует, что невыплаты подрядчикам – вина РФ», – обратил внимание Бегларян.

«Я как гражданин России обращаюсь к Вам, в качестве жертвы государственного обмана, который длится с 2013 года по настоящее время <...> Другой надежды, кроме как на Вас, уважаемый Владимир Владимирович, у меня нет», – говорится в письме Бегларяна к Путину.

Цхинвал, Служба информации РИА «Новый День»

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