В «Домодедово» задержана сперма быков из США и Канады

Публикации за 27.02.17

В столичном аэропорту «Домодедово» задержана крупная партия спермы быков-производителей из США и Канады. Об этом говорится в официальном сообщении регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники надзорного ведомства приняли решение отказать во ввозе на территорию России 16 292 доз спермы быков производителей от американской компании ABS Global Inc. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие оригинала ветеринарного сертификата США.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 27.02.17

Конфликт со стрельбой в одном из кафе в Долгопрудном закончился убийством. / Пропажа российской госпомощи в Южной Осетии: к расследованию могут подключиться силовики из РФ. / В МЭР открестились от «налога на тунеядство». «Мы ничего не обсуждаем». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»