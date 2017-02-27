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Публикации за 27.02.17

В «Домодедово» задержана сперма быков из США и Канады

В «Домодедово» задержана сперма быков из США и Канады

В столичном аэропорту «Домодедово» задержана крупная партия спермы быков-производителей из США и Канады. Об этом говорится в официальном сообщении регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники надзорного ведомства приняли решение отказать во ввозе на территорию России 16 292 доз спермы быков производителей от американской компании ABS Global Inc. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие оригинала ветеринарного сертификата США.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 27.02.17

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