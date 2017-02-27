NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.02.17

Сын экс-главы администрации президента РФ возглавит «АЛРОСА»

Сын экс-главы администрации президента РФ возглавит «АЛРОСА»

Сын экс-главы администрации президента РФ и его тезка Сергей Иванов, занимающий сейчас пост старшего вице-президента Сбербанка, представлен на должность руководителя крупнейшего алмазодобывающего предприятия «АЛРОСА». Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий компанию.

«Иванов Сергей Сергеевич», – ответил он на вопрос о будущем президенте алмазодобытчика, передает «Интерфакс».

Немногим ранее сегодня Трутнев сообщил, что решение о новом назначении будет принято на ближайшем заседании наблюдательного совета «АЛРОСА». «Кандидатура нового главы уже согласована», – отмечал он.

Сергею Иванову 36 лет. До прихода в Сбербанк в апреле 2016 года он возглавлял в течение пяти лет страховую компанию «СОГАЗ», а еще раньше был зампредом правления «Газпромбанка».

Андрей Жарков, возглавлявший «АЛРОСА» с апреля 2015 года, написал заявление об уходе. Источники «Интерфакса» в компании неоднократно отмечали, что у Жаркова есть разногласия с чиновниками, в первую очередь с Минфином, глава которого Антон Силуанов возглавляет наблюдательный совет «АЛРОСА».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 27.02.17

Сотрудница банка в Подмосковье осуждена за кражу 20 млн рублей. / Хлопонин предложил повысить минимальную цену на водку до 215 рублей. / В «Домодедово» задержана сперма быков из США и Канады.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter