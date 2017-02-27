Сын экс-главы администрации президента РФ возглавит «АЛРОСА»

Публикации за 27.02.17

Сын экс-главы администрации президента РФ и его тезка Сергей Иванов, занимающий сейчас пост старшего вице-президента Сбербанка, представлен на должность руководителя крупнейшего алмазодобывающего предприятия «АЛРОСА». Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий компанию.

«Иванов Сергей Сергеевич», – ответил он на вопрос о будущем президенте алмазодобытчика, передает «Интерфакс».

Немногим ранее сегодня Трутнев сообщил, что решение о новом назначении будет принято на ближайшем заседании наблюдательного совета «АЛРОСА». «Кандидатура нового главы уже согласована», – отмечал он.

Сергею Иванову 36 лет. До прихода в Сбербанк в апреле 2016 года он возглавлял в течение пяти лет страховую компанию «СОГАЗ», а еще раньше был зампредом правления «Газпромбанка».

Андрей Жарков, возглавлявший «АЛРОСА» с апреля 2015 года, написал заявление об уходе. Источники «Интерфакса» в компании неоднократно отмечали, что у Жаркова есть разногласия с чиновниками, в первую очередь с Минфином, глава которого Антон Силуанов возглавляет наблюдательный совет «АЛРОСА».

Москва, Анастасия Смирнова

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