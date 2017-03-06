Медведев подтвердил назначение сына Сергея Иванова главой «АЛРОСА»

Публикации за 06.03.17

Сын экс-главы администрации президента Сергея Иванова – его полный тезка и вице-президент Сбербанка назначен главой компании «АЛРОСА». О подписании правительственной директивы сообщил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Ивановым.

«Подписана директива правительственная о назначении вас на должность – главой единоличного исполнительного органа компании «АЛРОСА». Хочу вас проинформировать, пожелать вам успеха в этой непростой работе», – цитирует «Интерфакс» слова Медведева.

Контракт с Ивановым заключается на 3 года, следует из информации на сайте правительства. Директива утверждена вице-премьером Юрием Трутневым, курирующим «АЛРОСА».

Глава «АЛРОСА» Андрей Жарков в конце февраля написал заявление о досрочном уходе по собственному желанию. Контакт с ним истекал в апреле 2018 года. Источники в компании неоднократно отмечали, что у Жаркова есть разногласия с чиновниками, в первую очередь с Минфином, глава которого Антон Силуанов возглавляет наблюдательный совет «АЛРОСА».

Иванову 36 лет. До прихода в апреле 2016 года в Сбербанк возглавлял в течение 5 лет страховую компанию «СОГАЗ», а еще раньше был зампредом правления Газпромбанка.

Москва, Зоя Березина

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