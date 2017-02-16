Неужели? Минфин отказывается продавать госпакет «АЛРОСА» в этом году

Публикации за 16.02.17

Утвержденный правительством РФ очередной проект распродажи России наталкивается на сложности. Как заявил сегодня заместитель министра финансов Алексей Моисеев, приватизация еще одного пакета «алмазной курицы» в 2017 году невозможна.

«Не на этот год точно. Там надо договариваться с другим акционером (Республикой Саха). Мы всегда говорили, что продажа федерального пакета за пределами 10,9% невозможна. Сейчас мы продали от федерации ровно столько, чтобы дойти до них. Дальше мы будем снижаться только параллельно», – сказал Моисеев, слова которого цитирует RNS.

По словам правительственного чиновника, переговоры между Росимуществом и Республикой Саха еще не начинались. «Я не вижу никакой возможности в этом году. Если будет, то позже», – подвел итог Моисеев.

Ранее сообщалось, что 11 июля 2016 года завершилась приватизация 10,9% акций алмазодобывающей компании «Алроса». Президент «Алросы» Андрей Жарков назвал приватизацию удовлетворительной и подчеркнул, что не видит необходимости в продолжении приватизации.

В декабре глава Якутии Егор Борисов сообщал RNS, что также не видит необходимости в дополнительной приватизации «Алросы». Он отметил, что с республикой вопрос о дополнительной приватизации федерального пакета в 8% не обсуждался. Глава региона подтвердил позицию о том, что республика сохранит свой пакет в 25% плюс одна акция, а улусы – 8%.

«Мы считаем, что сегодня компания достаточно успешно работает. С точки зрения эффективности деятельности компании... нет необходимости заниматься этим. Приватизация идет в основном с целью поиска эффективного собственника», – сказал он.

Однако в плане приватизации на 2017-2019 годы, в том числе, фигурировала и «АЛРОСА».

Как сообщал «Новый День», в прошлом году уже был приватизирован госпакет 10,9% акций «АЛРОСА». Доля государства была продана в июле по цене 65 рублей за акцию, однако в сентябре их стоимость достигла уже почти 90 рублей за штуку. Согласно подсчетам экспертов, таким образом российский бюджет из-за низкой цены потерял порядка 20 млрд рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 16.02.17

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