«Всё трещит по швам»: в Госдуме назвали «скверными» планы по приватизации

Сегодня нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который сокращает срок аренды имущества для его приватизации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители парламентской оппозиции не поддержали документ, полагая, что нововведения расширяют возможности коррупции и не позволяют решить проблем, связанный с продажей госимущества.

В частности, депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев обратил внимание, что данный законопроект не решает реальных проблем, сложившихся за три десятилетия. «Продолжающаяся сегодня приватизация как результат реформы экономического характера после смены политического строя продолжает приобретать всё более скверную репутацию. Основные проблемы хорошо известны и изучены – это сжатые сроки проведения и существования реформ приватизации, приведшие к ошибкам и злоупотреблениям в этой сфере. Это и стремление чиновников нажиться на процессах приватизации в связи с его недостаточной урегулированностью. Это общий хаотический характер развития экономики страны на фоне всех абсолютно провальных проходивших экономических реформ. Это и отсутствие рыночной оценки государственной и муниципальной собственности в стране с продекларированной «партией власти» разрекламированной рыночной экономикой», – подчеркнул он.

«Обозначенные проблемы и вопросы данный законопроект не решает. Мало того, в некоторой части усугубляет их, играя в интересах чиновников и представителей бизнеса по возможности сговора. Хочу отметить, что вы продолжаете формировать институт частной собственности как один из столпов рыночной экономики. И сегодня, как говорится, всё трещит по швам. Данный вопрос требует более взвешенного подхода, и фракция КПРФ данную инициативу поддерживать не будет», – заявил Мархаев.

Тем не менее, законопроект был принят в окончательном чтении. В частности, принятые поправки сокращают с 2-3 лет до одного года срок аренды недвижимого имущества для его приватизации. При этом они предусматривают установление начальной цены. При продаже государственного и муниципального имущества по минимально допустимой цене его начальная стоимость устанавливается в размере 5% от первоначального предложения. Если она превышает 20 млн рублей, то начальная цена устанавливается в размере 10% от такой цены первоначального предложения.

Кроме того, оговаривается, что, если в продаже без объявления цены зарегистрирован только один участник, договор заключается с таким лицом по начальной цене.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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