«Хуже некуда…»: в Госдуме раскритиковали приватизационные планы правительства РФ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам со скандалом отклонил законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об освобождении от госпошлины унитарных предприятий при регистрации их имущества. Глава комитета депутат Андрей Макаров попросил правительство сообщить, «за чей счет гуляем?» «Если вы хотите это приватизировать – назовем своими именами – почему мы должны освободить от пошлины?», – поинтересовался он.

Как пояснил на заседании думского комитета заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский, законопроект внесен в связи с реформой унитарных предприятий – около шести тысяч МУП и ГУП, которые должны сменить форму собственности до 1 января 2025 года. У многих из них недвижимое имущество до сих пор не поставлено на кадастровый учет, но при акционировании регистрационные действия необходимо будет произвести. Между тем, госпошлина за каждый объект составляет 22 тысячи рублей. В связи с тем, что реорганизация унитарных предприятий по сути носит принудительный характер, ФАС предложила освободить их от уплаты этой пошлины. «Это не приведет к выпадающим доходам бюджета», – заявил Пузыревский, пояснив, что в плановых доходных статьях эти средства и так не значились.

«Насколько я помню, пошлина – это вообще не о доходах бюджета, – возразил Макаров. – Это стоимость юридически значимого действия. Если вы освобождаете кого-то от пошлины – это не значит, что услуга оказывается бесплатно. Я бы хотел узнать, за чей счет гуляем. Кто за это действие заплатит? Зарплату людям платим, техника работает. Это не может не привести к выпадающим доходам. Люди там печать ставят на бланке, и даже этот бланк что-то стоит».

Пузыревскому пришлось признать, что «гулять» планируется за счет федерального бюджета, который перечисляет средства на зарплату сотрудникам Росреестра. «Очень хорошо, – оценил ответ Макаров. – А как деньги из федерального бюджета поступят туда, где будут происходить эти действия? И не попросил ли у нас Росреестр дополнительно денег на этот год? Вы им даете дополнительную работу, любой нормальный человек скажет – где деньги, Зин?»

«Росреестр не получает денег от регистрационных действий», – возразил замминистра финансов РФ Илья Трунин, пояснив, что средства в ведомство перечисляются в рамках бюджетных ассигнований. «А, то есть они, еще не зная, будет ли принят законопроект, запросили денег больше? – поинтересовался Макаров. – Очень хорошо, мы теперь знаем, где резать бюджет, если что». Глава думского комитета назвал ситуацию с унитарными предприятиями «дойной коровой», которую «будут доить до 2025 года, а если захотят пустить на мясо, то и пошлину не надо будет платить».

В дискуссию включилась также депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, которая напомнила, что уже прошло достаточно времени с момента принятия законопроекта о ликвидации МУП и ГУП, и поинтересовалась, собирается ли правительство изучать «правоприменительную практику на перспективу». «К чему это приведет? Та цель, которая была обозначена – о свободной конкуренции, она не имеет никакого отношения к ликвидации МУП и ГУП, – резко высказалась парламентарий. – До 2025 года время еще есть, и можно будет повернуть назад, если мы получим негативный результат».

«Хуже, чем сейчас, уже не будет, потому что хуже некуда, – оптимистично отозвался Макаров. – Но я не понимаю, почему при этом не надо платить пошлину. У вас, ребята, был кусок, на котором вы сами сидели. Если вы хотите его отдать, как повлияет на это пошлина? А если вы хотите это приватизировать – назовем своими именами – почему мы должны освободить от пошлины?»

В свою очередь, представитель Совета Федерации в Госдуме отметил, что верхняя палата парламента также обсуждала идею антимонопольщиков. «Сейчас огромная собственность находится вне контроля и учета, а после этого она встанет на кадастр, и все бывшие МУП и ГУП начнут хоть что-то платить», – пояснил он положительную сторону ликвидации унитарных предприятий, подчеркнув при этом, что у их собственников – муниципалитетов и регионов – при этом нет денег на уплату налога на недвижимость.

«Не хочется отклонять законопроект, хотя есть острое желание отклонить», – признался Макаров, и предложил правительству компромисс: отложить рассмотрение проекта закона на пленарном заседании Госдумы до тех пор, пока чиновники не предоставят подробную пояснительную записку, в которой раскроют, кто и за чей счет будет финансировать дополнительную работу сотрудников Росреестра и МФЦ по регистрации собственности МУП И ГУП. «Мы верили вам так, товарищ Трунин, как может быть, не верили себе», – перефразировал он строку из песни Юза Алешковского, и предложил представителю правительства не выносить законопроект на голосование на комитете. «Я могу поставить на голосование законопроект, и тогда вы будете уже разговаривать на пленарном заседании», – пояснил он последствия. Эта перспектива не понравилась замминистра финансов. «Давайте мы представим обоснование», – согласился он.

Закон о запрете создания и ликвидации действующих унитарных предприятий Государственная дума приняла в середине декабря. В исключения попали, в частности, предприятия культуры и искусства, а также по обеспечению жизнедеятельности в районах Крайнего Севера. В этом же списке предприятия, которые занимаются обращением с радиоактивными отходами и обеспечивают деятельность госорганов за границей. Часть ГУП и МУП может быть сохранена по представлению глав регионов. Для всех остальных установлен срок реорганизации или ликвидации до 1 января 2025 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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