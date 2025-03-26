Спикер Госдумы упрекнул правительство в подгонке госпрограмм под «успешный» результат

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о недопустимости изменения в конце года целевых показателей выполнения госпрограмм. «Получается, подгоняют задачку под ответ и при этом еще умудряются говорить о том, что мы успешно выполнили. Но это не так», – констатировал он на пленарном заседании нижней палаты парламента во время годового отчета кабинета министров.

«Есть министерства, которые плановое значение параметров, показателей госпрограмм ухудшают по факту их исполнения. В начале года ставятся амбициозные цели, но не получается, наверное, достичь, и, как итог, в конце года переписывают плановые задания. Из 51 госпрограммы такие изменения были проведены в десяти, в семи из них – в конце года», – подчеркнул Володин, отметив, что при внесении таких изменений министерства должны публично объяснять их причину.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал эту позицию. «Согласен с вами, что нельзя такие вещи делать, особенно в последний квартал. Но есть объективные показатели, и, конечно, надо их публично обсуждать в том числе и с Государственной Думой», – сказал премьер-министр.

Москва, Светлана Антонова

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