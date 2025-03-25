Госдума согласилась с особым порядком оформления наследства участников СВО

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который предлагает установить упрощенный порядок принятия наследства для родственников погибшего участника специальной военной операции или участника отражения вооруженного нападения на территорию РФ в приграничных районах, а также для родственников гражданских лиц, которые погибли в зоне ведения боевых действий.

Соавтор поправок заместитель главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин пояснил, сейчас наследство может быть принято в течение шести месяцев с момента смерти гражданина. Однако на практике нередко возникают случаи, когда извещения о смерти бойца приходят спустя длительное время, что приводит к пропуску сроков принятия наследства. Для восстановления такого срока наследники вынуждены обращаться в суд, что влечет временные и материальные издержки, уточнил он.

«Мы посчитали необходимым упростить этот порядок. Законопроект предусматривает возможность внесудебного восстановления срока принятия наследства погибших бойцов», – отметил Вяткин.

Для этого родственникам необходимо будет обратиться к нотариусу в течение шести месяцев после получения свидетельства о смерти. «Такие вопросы необходимо на законодательном уровне регулировать, тем более, что они продиктованы обращениями со стороны родственников погибших, признанных умершими наших защитников, либо гражданских лиц, которые погибли в результате ведения боевых действий», – уточнил парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

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