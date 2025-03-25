В России увеличатся штрафы за нарушение воинского учета

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) об ужесточении ответственности за несообщение в военный комиссариат сведений о переезде на новое место пребывания на срок более 3 месяцев, не подтвержденное регистрацией.

Как следует из документа, штрафы предлагается установить в размере от 10 до 20 тысяч рублей, тогда как сейчас санкция составляет до 5 тысяч рублей.

По данным Министерства обороны РФ, приведенным в пояснительной записке, в 2023 году за административные правонарушения в области воинского учета к ответственности были привлечены более 47 тысяч человек. Из них 28,7 тысячи были оштрафованы. Остальные получили предупреждения. Большая часть нарушений связана с несообщением в военкомат сведений о переезде.

Москва, Светлана Антонова

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