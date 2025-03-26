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Среда, 26 марта 2025, 16:51 мск

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Госдума обратила внимание на дефицит учителей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание правительства РФ на проблему острого дефицита педагогических кадров. По его словам, нынешняя ситуация недопустима.

«У нас в сельских школах, по данным Счетной палаты, 29% не хватает учителей и замещают предметников теми, кто дистанционно, как правило, получает справку о том, что вчера он был учителем труда или физкультуры, а через два месяца стал преподавателем математики или физики. Это ненормально», – подчеркнул спикер Госдумы, слова которого приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

«У нас не хватает математиков порядка 30%, и 26% не хватает учителей физики, поэтому нам надо мотивировать идти именно на эти специальности, в педагогические вузы, в профильные. Чтобы ситуация поменялась к лучшему», – пояснил Володин.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Госдума

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