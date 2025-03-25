Госдума поддержала введение регулярных кредитных каникул для МСП и самозанятых

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении изменения в законодательство, в соответствии с которыми субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятые смогут один раз в пять лет оформить кредитные каникулы сроком на полгода. Как считают авторы документа, это позволит снизить риск их банкротства.

Предполагается, что максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены каникулы, определит правительство РФ. До этого решения законопроект временно предусматривает следующие пороги: для микропредприятий – 60 млн рублей, для малых предприятий – 400 млн рублей, для средних – 1 млрд рублей, для самозанятых – 10 млн рублей.

Как пояснил заместитель главы комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, в период пандемии такая мера поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса показала свою эффективность. «Она помогла очень многим предприятиям избежать банкротства, пройти этот сложный период и со временем восстановить свою платежеспособность», – отметил депутат.

Законопроект, по словам Бахарева, позволит оформить кредитные каникулы не единоразово, как это было раньше, а раз в 5 лет. «Мы не выдвигаем к заемщикам каких‑то специальных дополнительных требований, например, снижение объема выручки или работа в каких-то определенных отраслях экономики. И впервые возможность оформить кредитные каникулы появляется у миллионов самозанятых граждан. Таким образом, мы максимально расширяем доступ к этой мере поддержки для всех субъектов предпринимательской деятельности», – заключил парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube