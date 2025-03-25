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Вторник, 25 марта 2025, 19:14 мск

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Госдума одобрила внесудебное взыскание налоговых долгов

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому устанавливается порядок внесудебного взыскания с физических лиц задолженности по налогам, сборам, страховым взносам.

Если задолженность начислена налоговым органом на основании налогового уведомления, решения о привлечении к ответственности или отмене решения о предоставлении вычета, внесудебный порядок применяется только при отсутствии возражений физического лица.

Внесудебный порядок взыскания задолженности предлагается использовать только при бесспорности требований налогового органа, что исключает обращение в суд.

Для случаев возникновения спора и принудительного взыскания задолженности законопроектом предусмотрены процессуальные и процедурные гарантии соблюдения конституционных прав граждан (исполнительский иммунитет, неприкосновенность минимума имущества, включая сохранение доходов в размере прожиточного минимума).

Учитывая особый правовой статус налогоплательщиков-физических лиц, законопроект не предусматривает возможности приостановления операций по счетам, отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроектом также устанавливаются переходные положения, предусматривающие направление физическим лицам информационных сообщений о переходе на внесудебный порядок взыскания задолженности с предоставлением срока для представления возражений для приостановления взыскания.

Москва, Светлана Антонова

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