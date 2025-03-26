Госдума запретила начислять пени по кредитам умерших россиян

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий начислять пени по просроченным кредитным долгам умершего заемщика до вступления его наследников в наследство. Документ касается не только потребительских займов, но и ипотеки.

В соответствии с Гражданским кодексом (ГК), принявшие наследство граждане отвечают по долгам (в том числе кредитным) наследодателя солидарно, то есть совместно, пропорционально своим долям в наследстве. При этом для вступления в наследство установлен шестимесячный срок.

Однако на практике наследники не всегда заранее осведомлены о кредитных долгах наследодателя. До принятия наследства они зачастую узнают о таких долгах от кредиторов, которые связываются с ними и требуют полностью погасить задолженность, включая пени и штрафы, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Светлана Антонова

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