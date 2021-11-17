«Закон облегчения воровства»: Госдума упростила распродажу России

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении правительственный законопроект, упрощающий приватизацию госсобственности стоимостью до 100 млн рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция назвала документ «законом облегчения мелкого воровства» и предложила Счетной палате проверить эффективность уже проведенной приватизации.

В частности, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание, что при новых правилах распродажа госсобственности в пользу определенных структур явно ускорится при отсутствии парламентского контроля. «Мы согласны, что документ направлен на увеличение скорости, на снижение прозрачности. Фактически исчезновение контрольных функций парламента. Потому что 100 млн достаточно приличная сумма. И во многих регионах это огромные имущественные комплексы подпадают под этот фактически внутренний междусобойчик принятия решения, потом соответствующего постановления, и, естественно, продажи одному участнику, в том числе», – подчеркнул он.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин со своей стороны отметил, что в нынешних условиях ускорение приватизации является неадекватным решением. «Давайте не будем уходить от главных вопросов. А зачем приватизация? Пополнить бюджет? Так 19 трлн без движения, если верить Минфину… Суть законопроекта – отдать побыстрее ненужное. Побыстрее! Спешка хороша при ловле блох, а не при распоряжении госимуществом. Давайте, может быть, с Кремля начнем – объявим его самостроем, к строениям 19-го века у нас в Москве применяли такую практику. Мы здесь все можем отрицать, все что угодно. Мы можем даже игнорировать слова Поповой и слова Ланцета о том, что вакцинированные распространяют заразу и заразны также, как не вакцинированные. Но мы не можем игнорировать мнение людей, от имени которых мы здесь сидим. Простите, для народа приватизация – синоним воровства», – констатировал парламентарий.

«Знаете, как этот закон будет назван, и мы будем названы по итогам этого закона? Закон об облегчении мелкого воровства, до 100 млн рублей. Что, сложно зарядить аукцион, чтобы там был единственный участник, сказать – это никому не надо? Мы тысячи историй этих знаем. И разговоры об инвестиционной непривлекательности после 90-х, после всех этих лет производят просто впечатление недобросовестности. Если непривлекательно – так и не купят. И самое главное, что речь идет об упрощении избавления от имущества. Вот лень включить документ в программу (приватизации), лень закорючку поставить. Не хотят повышать эффективность использования, не хотят думать, как превращать народное добро в инструмент реализации интересов народа и указаний президента РФ. А отвечать за это нам, уважаемые коллеги. Это неправильно. И «Справедливая Россия» вынуждена голосовать против этого закона», – заявил Делягин.

В свою очередь, депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание, что в результате предыдущей приватизации Россия «потеряла более десятка отраслей, 43 станкостроительных завода в Москве, и за это никто не ответил». При этом парламентарий привел в пример недавнюю аварию на «Норникеле», где, так называемая эффективность управления привела к экологическим проблемам на Таймыре. «А сколько еще таких «Норникелей» сегодня еще есть у оффшорных собственников, которые в принципе имеют по 15 яхт, которые – 5 трлн рублей вывозится только дивидендами в оффшорную юрисдикцию? Притом, что платят мизерную зарплату своим наемным работникам, оптимизируют и не платят налоги никуда. Потому что, чем крупнее компания, тем меньше с нее спрос, тем больше она выкачивает из страны. Поэтому, с нашей точки зрения, с приватизацией нужно уняться», – сказал он.

В связи с этим Коломейцев подчеркнул необходимость проверить эффективность всей приватизации, дав соответствующее поручение Счетной палате. «Может, нам посмотреть на инструмент подбора менеджеров, и увеличить спрос за эффективность управления? У нас же получается, госкорпорация – вещь в себе. Триллионами распоряжается дешевых денег, но внутри организовали коммерческие структуры. Себе сделал миллионные зарплаты и еще дивиденды при отсутствии эффективности. Мы не будем поддерживать, будем голосовать против этого закона. Но мы вообще считаем, что необходимо поручение Госдумы Счетной палате… поставить вопрос о необходимости проведения проверки эффективности проведенной приватизации и причин убиения собственной экономики», – заключил депутат.

В итоге большинством голосов депутатов от «Единой России» предложенные правительством РФ изменения в закон о приватизации были приняты в первом чтении.

Законопроект предусматривает приватизацию объектов стоимостью до 100 млн рублей без включения в общий план приватизации. Для продажи будет достаточно одного покупателя. Право на утверждение перечня таких объектов отводится правительству РФ.

Москва, Мария Соколова

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