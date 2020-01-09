Медведев подписал план приватизации: с молотка уйдут акции ВТБ и «Алмазювелирэкспорта»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил прогнозный план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Как передает корреспонлент РИА «Новый День», речь идет, в том числе, о продаже крупных госактивов – Новороссийского порта, акций «Совкомфлота» и банка ВТБ.

Согласно документу, который опубликован на сайте правительства РФ, в целом план предусматривает приватизацию акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны.

В документе говорится, что на основании отдельных решений президента и правительства РФ также будут приватизированы пакеты акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики. В частности, речь идет о полном выходе РФ из уставного капитала акционерных обществ «Махачкалинский морской торговый порт», Племенной форелеводческий завод «Адлер», «Новороссийский морской торговый порт», а также внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт».

На продажу будут выставлены также акции АО «Современный коммерческий флот» (у государства останется 75% плюс одна акция), ПАО «Банк ВТБ» (РФ будет владеть лишь 50% плюс 1 обыкновенная именная акция), «Кизлярский коньячный завод» (государству останется 50% плюс 1 акция). Сроки и способы приватизации этих компаний правительство определит отдельно.

В Москве планируется приватизация издательств «Высшая школа», «Художественная литература», а также готовится продажа «Фирмы Мелодия», Культурно-исторического комплекса «Славянский» и киностудии «Союзмультфильм».

В приватизационном списке значится также «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда РФ, о котором ранее в Государственной думе говорил депутат от «Единой России» Александр Хинштейн. Парламентарий сообщал, что по его информации приватизация «готовится в интересах лиц, напрямую аффилированных с руководителями Минтруда».

В подписанном премьером плане приватизации значится ряд компаний, находящихся в Уральском федеральном округе. В частности, это тюменские Дом печати, «Омсктрансстрой» и «Тиком». В Челябинской области с молотка уйдут, в числе прочих, международный аэропорт в Магнитогорске, Челябинский дом печати, Челябинский механический завод, «Ресурс» и Южно-Уральский трест транспортного строительства.

В Екатеринбурге приватизации подлежат Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий», Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала, Свердловская топливная компания, Институт «Уралгипроруда» и Уралстроймеханизация, в Перми – издательско-полиграфический комплекс «ЗВЕЗДА».

Кроме того, на продажу будут выставлены акции предприятий в Крыму и Севастополе – приватизировать планируется «771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота», «102 Предприятие электрических сетей» и «13 судоремонтный завод Черноморского Флота» в Севастополе, которые сейчас принадлежат Минобороны РФ. Вместе с тем будет акционирован судостроительный завод «Море» в Феодосии, причем 100% его акций отойдут госкорпорации «Ростех».

В правительстве РФ рассчитывают, что доход от приватизации без учета крупнейших компаний составит 3,6 млрд рублей ежегодно. В документе отмечается, что список будет пополняться по мере продвижения работы по оптимизации структуры государственной собственности.

По состоянию на 1 января 2019 года, государство являлось собственником имущества 700 федеральных государственных унитарных предприятий и акционером 1 130 компаний.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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