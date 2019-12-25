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Среда, 25 декабря 2019, 17:04 мск

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Правительство Медведева утвердило новый план распродажи России

Правительство РФ одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров, не раскрывая подробностей.

Судя по недавним заявлениям правительственных чиновников, такие крупные компании с госучастием, как «Аэрофлот», РЖД, «Роснефть» и «Газпром», не вошли в список на продажу, но в него включена аэропортовая инфраструктура.

В сентябре стало известно, что кабинет министров выбрал шесть крупных компаний для приватизации. Как сообщалось, что в ближайшие три года будут приватизированы «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и Объединенная зерновая компания (ОЗК), напоминает РБК. Тогда же отмечалось, что в план не вошли банки, находящиеся под контролем ЦБ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.12.19

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