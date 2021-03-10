российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 марта 2021, 12:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Стартовая цена – 1 рубль: речные порты уйдут с молотка

В правительстве РФ вновь заговорили об идее приватизации ветхих и неиспользуемых речных портов. Как пишет «Коммерсантъ», Минтранс доработал законопроект с поправками в Кодекс внутреннего водного транспорта и о приватизации государственного и муниципального имущества.

Как сообщается, объекты речного порта, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, предлагается выставлять на конкурс с начальной ценой 1 рубль. При покупке инвестор обязуется использовать порт по назначению -обслуживать пассажиров и грузы, а также устранить причины, по которым его состояние признано неудовлетворительным. Срок выполнения условий – не более пяти лет.

Предполагается, что в Волго-Донском бассейне – в Поволжье, Волгоградской и Ростовской областях – «однозначно найдутся порты, которые могут быть интересны экспортерам зерна».

В то же время эксперты опасаются, что смысла в такой приватизации мало, так как успешные порты в состоянии найти средства, чтобы выкупить у государства причалы, а те, кому не хватает денег, не будут покупать их за 1 рубль.

Тем не менее, инициативу в этом месяце одобрили в главном правовом управлении администрации президента, а также согласовали с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 10.03.21

Литве женщина скончалась после инъекции вакцины Pfizer. / Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России. / «Было пробито основание черепа»: в Москве директор частной клиники получила реальный срок за изуродованную клиентку. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Премьер Мишустин обязал ведомства следить за ценами на профильные товары

Российским вузам позволят проводить сессию дистанционно

Мишустин упростил правила расходования маткапитала на жилье

Россия направит 780 млрд рублей на модернизацию железных дорог

Минцифры прокомментировало перспективы отключения Интернета в России

«Мы все дальше и дальше отстаем»: правительство РФ саботирует развитие новейших технологий

«Стабильность экономической политики» в России: курс рубля ожидает новое падение

«Жадность государства превалирует»: эксперты о госпомощи бизнесу в России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Новая приватизация, правительство РФ,