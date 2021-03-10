Стартовая цена – 1 рубль: речные порты уйдут с молотка

В правительстве РФ вновь заговорили об идее приватизации ветхих и неиспользуемых речных портов. Как пишет «Коммерсантъ», Минтранс доработал законопроект с поправками в Кодекс внутреннего водного транспорта и о приватизации государственного и муниципального имущества.

Как сообщается, объекты речного порта, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, предлагается выставлять на конкурс с начальной ценой 1 рубль. При покупке инвестор обязуется использовать порт по назначению -обслуживать пассажиров и грузы, а также устранить причины, по которым его состояние признано неудовлетворительным. Срок выполнения условий – не более пяти лет.

Предполагается, что в Волго-Донском бассейне – в Поволжье, Волгоградской и Ростовской областях – «однозначно найдутся порты, которые могут быть интересны экспортерам зерна».

В то же время эксперты опасаются, что смысла в такой приватизации мало, так как успешные порты в состоянии найти средства, чтобы выкупить у государства причалы, а те, кому не хватает денег, не будут покупать их за 1 рубль.

Тем не менее, инициативу в этом месяце одобрили в главном правовом управлении администрации президента, а также согласовали с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 10.03.21

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