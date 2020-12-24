«Продолжение лихих 90-х по рецептам Чубайса и Гайдара»: Зюганов обвинил Мишустина в подрыве путинской стабильности

Новое правительство Михаила Мишустина подрывает свой авторитет и путинскую стабильность. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня в Госдуме.

«Правительство подрывает свой авторитет, внеся в Думу предложение о приватизации целого ряда крупнейших госкорпораций – будь то «Совкомфлот», Русгидро, Россети, «Массандра»… Зачем нужна Мишустину новая приватизация «Транснефти»? То, что это вынесено на распродажу, на мой взгляд – самый опрометчивый шаг правительства Мишустина, который его дискредитирует. Пересмотрите это решение, отзовите его. Оно подрывает ту стабильность, которой гордится Путин», – сказал Зюганов.

По его мнению, это решение является «продолжением лихих 90-х по рецептам Чубайса и Гайдара». «Как можно приватизировать МУПы и ГУПы? Как можно отдавать это в частные руки, и завтра ничем не руководить и не быть в состоянии решать ни одной проблемы в условиях кризиса», – подчеркнул лидер КПРФ.

Зюганов обратил внимание, что следующий год для России, как и для всего мира, будет трудным. «Впервые за 80 лет будет самая большая рецессия и спад, человечество стоит пред массовым голодом и нищетой. Или мы вложим огромные средства, которые у нас есть, чтобы поддержать главные цели, который сформулированы, или к 23 году они будут провалены», – заявил он.

Политик также подчеркнул, что главные цели – войти в пятерку ведущих государств мира, одолеть бедность, остановить вымирание, и всё сделать для освоения новейших технологий – все больше отдаляются. «Мы сегодня занимаем 12-е место в мировой иерархии. И если сохранятся эти темпы, которые крутятся уже в течении 10 лет около одного процента или нуля, то мы через три года будем 15-е», – предупредил Зюганов.

Согласно планам правительства РФ, в 2021 году планируется распродать более 300 предприятий, которые сейчас находятся в государственной собственности. В 2021-2023 годах распродавать имущество в среднем на 3,5 млрд рублей в год.

Ранее Зюганов обвинил министра финансов РФ Антона Силуанова в действиях «под диктовку МВФ». «Продолжение той преступной приватизации – это уничтожение последней экономической базы, которая может обеспечить возрождение страны и элементарную стабильность», – заявил лидер КПРФ.

Представители нескольких фракций направили Мишустину обращение с просьбой оценить итоги приватизации 1990-х годов, чтобы не допустить разграбления страны.

Москва, Александра Быстрицкая

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