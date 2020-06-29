Росимущество за время самоизоляции продало госпредприятия на 3,2 млрд рублей

Росимущество в условиях самоизоляции и ограничительных мер практически выполнило план по приватизации на 2020 год. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин сегодня в ходе заседания в Совете Федерации.

«Уже с начала этого года Росимуществу удалось в непростых условиях на этот год практически выполнить план массовой приватизации, – сказал он. – Напомню, что у нас индикатор этого года – 3,6 млрд рублей, а на ближайшие три года по программе приватизации предполагается получить 10,8 млрд. Считайте, 3,2 по этому году уже выполнены. Снимаю шляпу перед коллегами из Росимущества».

При этом в Счетной палате видят ряд рисков при реализации прогнозного плана приватизации. Речь идет о крупных пакетах акций предприятий, среди которых есть «лакомые куски», пояснил Батурин. В частности, это Новороссийский и Махачкалинский порты, компании «Алмазювелирэкспорт» и «Росспиртпром». Эти предприятия, несомненно, будут интересны для инвесторов, но все они стояли в плане приватизации и в предшествующие периоды, и «это не привело к их реализации», уточнил аудитор.

«Поэтому по поводу крупных пакетов у нас есть сомнения, что в предстоящий трехлетний период удастся их реализовать», – добавил он.

Что касается ФГУПов, то здесь список планируемых к приватизации также вызывает опасения. «Там есть такое государственное предприятие «Промэксим», которое не имеет имущественного комплекса, а на своем балансе еще учитывает кредиторскую задолженность по долгам бывшего СССР в размере больше 15,5 млрд рублей, и дебиторскую больше 12 млрд. Также есть предприятия, порядка 10 предприятий, которые находятся уже в состоянии банкротства, а это значит, что они уже вряд ли будут приватизированы, и предприятия, которые не ведут финансово-хозяйственную деятельность», – обратил внимание Батуркин.

Счетная палата предложила сенаторам провести широкое обсуждение критериев, по которым госпредприятия попадают в план приватизации – поскольку до сих пор таких четких условий нет. При этом государство владеет акциями около тысячи акционерных обществ, и за 2017-2019 годы получило от них более триллиона рублей дивидендов – причем 97% в бюджет перечислили 20 компаний. «Это значит, что именно они представляют интерес для государства с точки зрения перечисления доходов. А более 500 АО за это время вообще ни разу не платило дивиденды», – отметил он.

Что касается ФГУП, то предполагалось, что все они еще до 2017 года должны были быть преобразованы или приватизированы, однако ситуация с ними не решена до сих пор.

Москва, Татьяна Дорофеева

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