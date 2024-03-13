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Силуанов заявил о готовности увеличить в 100 раз план приватизации

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото из архива официального сайта Госдумы

Министерство финансов РФ рассчитывает скорректировать плановый объем поступлений в бюджет в 2024 году от сделок по приватизации. Как заявил глава ведомства Антон Силуанов, доходы должны составить не менее 100 млрд рублей.

«Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете – чуть больше 1 млрд. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована – не менее 100 млрд рублей мы ставим задачу сформировать», – сообщил министр финансов (цитата по «Интерфаксу») на расширенном заседании коллегии Росимущества.

Минфин РФ ранее внес в правительство предложение о снижении доли государства в ряде крупных компаний, говорил Силуанов в декабре 2023 года. По его словам, речь идет примерно о 30 компаниях, где доля государства превышает 50%. Министерство финансов предлагает сократить долю участия до контрольного пакета. «Это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить его», – уточнил министр.

По словам Силуанова, существует много компаний, в которых государство имеет долю «под 100%», но их эффективность остается под сомнением.

В 2023 году в бюджет от приватизации поступило 29 млрд рублей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Минфин РФ

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