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Среда, 16 октября 2019, 18:22 мск

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Госдума вмешалась в скандал с приватизацией крупнейшего протезного предприятия России

В ситуацию с приватизацией ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» решила вмешаться Госдума. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня нижняя палата парламента сегодня приняла протокольное поручение думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции изучить вопрос и доложить о происходящем.

С предложением принять такое поручение ранее выступил депутат от «Единой России» Александр Хинштейн, который с думской трибуны заявил о своих подозрениях в адрес топ-менеджеров предприятия и руководства Минтруда. По мнению парламентария, двое руководителей в министерстве и директор ФГУП могут готовить приватизацию предприятия в собственных интересах, и это будет «в лучших традициях залоговых аукционов лихих 90-х». Речь идет о сумме примерно в 30 млрд рублей ежегодно.

«Поручить комитету Государственной думы по безопасности изучить ситуацию с приватизацией протезно-ортопедической индустрии, в том числе на предмет антикоррупционного законодательства, – зачитал Хинштейн текст поручения. – Полученную информацию довести до сведения депутатов Государственной думы».

При этом депутат от «Справедливой России» Олег Нилов предложил вообще поставить вопрос о целесообразности такой приватизации. «Мы это два дня обсуждаем, но наш профильный комитет ни слова не сказал, а я предлагаю и этот вопрос поставить. Может быть, не в этом поручении, а отдельно», – предложил он.

Поручение комитету по безопасности в итоге было принято.

Накануне на пленарном заседании Госдумы Хинштейн назвал «чрезвычайной ситуацией» приватизацию ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие». «Данная работа ведется келейно, непрозрачно, и о намеченной реформе мало кому известно», – сказал Хинштейн, заявив, что «по всем внешним признакам приватизация готовится в интересах лиц, напрямую аффилированных с руководителями Минтруда». По словам депутата, именно их бизнес-партнеры, а возможно, и сами чиновники получат контроль над важнейшей социальной отраслью и огромными бюджетными потоками, которые оцениваются в 30 млрд рублей ежегодно. Парламентарий полагает, что результатом этого может стать серьезный рост социальной напряженности в стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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