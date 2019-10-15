«В лучших традициях залоговых аукционов лихих 90-х»: депутат Госдумы заявил о крупной приватизационной афере

В России готовится «беспрецедентная по наглости» коррупционная схема приватизации. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», предупредил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. По его словам, «чрезвычайная ситуация» разворачивается в протезно-ортопедической отрасли, и к ней причастно руководство Министерства труда РФ.

«Считаю, что конфликт интересов, а вместе с ним и все коррупционные предпосылки налицо», – заявил Хинштейн, подчеркнув, что вчера говорил с министром труда Максимом Топилиным, однако тот отказался принимать меры, сочтя эту ситуацию нормальной. Именно поэтому, подчеркнул Хинштейн, он решил выйти на трибуну Госдумы.

Как считает парламентарий, сейчас в РФ готовится схема «в лучших традициях залоговых аукционов лихих 90-х»: Минтруд планирует масштабную приватизацию всей отрасли по производству протезно-ортопедических изделий, которая на данный момент является госмонополией. «Данная работа ведется келейно, непрозрачно, и о намеченной реформе мало кому известно», – сказал Хинштейн, заявив, что «по всем внешним признакам приватизация готовится в интересах лиц, напрямую аффилированных с руководителями Минтруда». По словам депутата, именно их бизнес-партнеры, а возможно, и сами чиновники получат контроль над важнейшей социальной отраслью и огромными бюджетными потоками, которые оцениваются в 30 млрд рублей ежегодно. Парламентарий полагает, что результатом этого может стать серьезный рост социальной напряженности в стране.

Хинштейн пояснил, что в феврале этого года было решено приватизировать ФГУП Московское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда (Моспроп). К этой структуре присоединяют все остальные государственные предприятия Минтруда, работающие в отрасли – сейчас в него входят уже более 70 таких компаний. Средства реабилитации ежегодно получают 1,6 млн инвалидов, и на эти цели тратятся гигантские суммы из бюджета.

Органы управления новым Акционерным обществом, созданным на базе Моспропа, будут формироваться по представлению Минтруда, отметил парламентарий, подчеркнув, что почти со 100% вероятностью можно предсказать, что АО возглавит действующий директор ФГУП. «Здесь начинается самое интересное: у этой приватизации три проводника – замминистра труда Григорий Лекарев, директор департамента минтруда Анна Гусенкова, и Олег Бессмертный, директор ФГУП Моспроп, – сказал Хинштейн. – Берусь утверждать, что все эти люди не просто единомышленники, а подельники». Депутат заявил, что все трое связаны общими бизнес-интересами: Лекарев в Самарской области был бенефициаром почти двух десятков коммерческих компаний, Гусенкова была у него финансовым директором, а Бессмертный работал у Лекарева директором нескольких фирм, в том числе ЧОП, которое охраняло объекты Лекарева и его самого. До прихода к Лекареву Бессмертный работал в милиции, обратил внимание Хинштейн. После прихода за Лекаревым в Минздрав «капитан милиции, еще вчера знакомый с протезами исключительно по фильму «Остров сокровищ» изобрел, например, способ изготовления ортопедической колодки с двухстелечным слоем», – сказал депутат.

При этом он заявил, что, по данным Счетной палаты, средняя стоимость одного протеза за последний год выросла почти вдвое, что стало результатом работы самарской команды замминистра. Кроме того, аудиторы нашли серьезные нарушения в самом предприятии Моспроп.

Согласно прогнозу Хинштейна, с будущими проблемами в протезной отрасли придется разбираться Госдуме. При этом парламентарий выразил уверенность, что такие проблемы возникнут. «Прошу поручить комитету по безопасности и противодействию коррупции детально разобраться в происходящем», – сказал депутат. Реформу отрасли начинать нужно, признал парламентарий, «но гласно, не руками вчерашних коммерсантов и их охранников-изобретателей».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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