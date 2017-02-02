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Публикации за 02.02.17

России не нужна собственная «алмазная курица»? Медведев одобрил продажу еще одного госпакета «АЛРОСА»

России не нужна собственная «алмазная курица»? Медведев одобрил продажу еще одного госпакета «АЛРОСА»

Кабинет министров лидера «Единой России» Дмитрия Медведева планирует выставить на продажу еще один крупный госпакета акций крупнейшей алмазодобывающей компании «АЛРОСА», сократив долю государства до 29%. Об этом сообщил источник со ссылкой на одобренный план приватизации.

«(План предусматривает) сокращение доли РФ в «АЛРОСА» – до 29% плюс 1 акция с координацией продажи акций, находящихся в госсобственности Республики Саха (Якутия) и в муниципальной собственности», – сообщил источник, слова которого цитирует «Прайм».

Как сообщал «Новый День», в прошлом году уже был приватизирован госпакет 10,9% акций «АЛРОСА». Доля государства была продана в июле по цене 65 рублей за акцию, однако в сентябре их стоимость достигла уже почти 90 рублей за штуку. Согласно экспертов, таким образом российский бюджет из-за низкой цены потерял порядка 20 млрд рублей.

Кроме «АЛРОСА», правительство намерено в ближайшие три года сократить госдолю в «Совкомфлоте», который сейчас на 100% принадлежит государству, – до 25% плюс одна акция, а в ВТБ – до 25% плюс одна акция.

В федеральный бюджет РФ на 2017-2019 годы в настоящее время заложены доходы от приватизации в 2017 году в сумме 138,2 миллиарда рублей, в 2018 году – 13,6 миллиарда рублей, в 2019 году – 13,9 миллиарда рублей.

При этом в ожидаемых поступлениях учтены только два крупных актива, причем оба в текущем году: 95,5 миллиарда рублей от продажи 10,9% минус одна акция ВТБ и 24 миллиарда рублей от продажи 25% минус одна акция «Совкомфлота».

Москва, Анастасия Смирнова

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