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Публикации за 02.02.17

Правительство приватизаторов нацелилось на продажу Сбербанка

Правительство приватизаторов нацелилось на продажу Сбербанка

Российское правительство планирует скоординировать приватизацию государственного пакета ВТБ с продажей доли в крупнейшем отечественном банке – Сбербанке. Об этом говорится в проекте трехлетнего плана приватизации, который цитирует .

«Сокращение доли участия Российской Федерации в акционерном обществе «Банке ВТБ (ПАО)» ниже 50 процентов плюс 1 акция от общего количества обыкновенных акций будет осуществляться с координацией мероприятий по сокращению участия Российской Федерации в публичном акционерном обществе «Сбербанк России», – сказано в документе.

План приватизации на 2017-2019 годы рассматривался сегодня на заседании правительства. Пакет в 10,9% акций ВТБ планировалось продать в 2016 году, но приватизация была перенесена. В середине января 2017 года первый вице-премьер Игорь Шувалов в интервью Bloomberg говорил, что бюджетной необходимости в приватизации пакета ВТБ в 2017 году нет. Глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что для приватизации госпакета лучше дождаться снятия западных санкций.

Контрольный пакет Сбербанка находится в собственности Центрального банка России. Ранее сообщалось, что приватизация крупнейшего российского банка не будет осуществлена в ближайшей перспективе.

Москва, Анастасия Смирнова

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