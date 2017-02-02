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Публикации за 02.02.17

Правительство утвердило трехлетний план распродажи России

Правительство утвердило трехлетний план распродажи России

Сегодня правительство РФ утвердило план приватизации госсобственности на ближайшие три года. Как сообщил премьер Дмитрий Медведев, за это время его кабинет министров планирует продать имущество и доли в госпредприятиях на общую сумму около 17 млрд рублей, не считая акций крупнейших компаний, занимающих лидирующие позиции в своих отраслях.

«В рамках этих процессов планируется передать в частные руки около 500 акционерных обществ, около 300 ФГУП, а также доли в обществах с ограниченной ответственностью. Кроме того, приватизации подлежит в соответствии с теми планами, которые имеются, свыше 1 тысячи других объектов государственного имущества», – сообщил Медведев, открывая сегодняшнее заседание кабинета министров.

Он отметил, что распродажа коснется и крупнейших компаний с госучастием, в том числе, банков. «Я имею в виду и банки, и некоторые предприятия сырьевого сектора, промышленности, инфраструктурные предприятия. Отдельные решения по ним должны быть ещё окончательно согласованы и приняты. Конкретные способы приватизации и сроки мы определим в Правительстве с учётом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов», – сказал премьер.

Между тем пока официально правительство РФ не раскрывает, какие именно госактивы попадут под распродажу. Судя по данным источников, которых цитирует «Интерфакс», речь идет о приватизации ВТБ, РЖД и «Почта России». Вероятно, распродажа коснется и госпакета 20% акций Новороссийского морского торгового порта.

Перед заседанием кабинета министров глава Росимущества Дмитрий Пристансков сообщил , что госпакеты «Совкомфлота» и ВТБ включены в проект трехлетнего плана приватизации. При этом целесообразность приватизации пакета 10,9% акций ВТБ в этом году будет обсуждаться с Минфином.

«Целесообразность приватизации именно акций ВТБ в 2017 году мы еще будем отдельно обсуждать с министерством финансов, потому что план на три года. Соответственно, когда будет наиболее оптимальное окно возможностей, мы посмотрим – конечно, это будет непосредственно Минфин предлагать как отраслевой орган», – отметил Пристансков.

По его словам, цена 25% плюс одна акция «Совкомфлота» и 10,9% ВТБ будет определяться с учетом оценки консультантов.

Согласно представленному осенью прошлого года прогнозному плану приватизации на 2017-2019 годы, поступления средств от продажи федерального имущества (в рамках как «большой» приватизации крупнейших активов, так и «малой» приватизации акционерных обществ) составит 138,2 млрд, 13,6 млрд и 13,9 млрд рублей по годам соответственно.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что программа приватизации может быть пересмотрена исходя из поступлений в размере 300 млрд рублей на каждый год трехлетки. В ноябре прошлого также сообщалось, что в 2017 году от приватизации крупных пакетов государство может получить 490-500 млрд рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 02.02.17

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