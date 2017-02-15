Кабмин утвердил план распродажи России в 2017-2019 годах / С молотка пойдут доли в АК «АЛРОСА», «Совкомфлоте», ВТБ

Публикации за 15.02.17

Российское правительство утвердило прогнозный плана приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

В пояснительной записке отмечается, что план предусматривает приватизацию в 2017-2019 годах находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов (федеральных государственных унитарных предприятий), доли участия государства в десяти обществах с ограниченной ответственностью, а также более тысячи объектов другого имущества государственной казны.

Так, например, решено сократить доли государства: в АК «АЛРОСА» до 29% плюс 1 акция, в «Совкомфлоте» – до 25% плюс 1 акция, в ВТБ до 25% плюс 1 акция от общего количества обыкновенных акций. Отмечается, что сокращение участия государства в ВТБ ниже 50% плюс 1 акция от общего количества обыкновенных акций пройдет на фоне сокращения участия Банка России в Сбербанке.

Кроме того, в план приватизации вошли 100% находящихся в федеральной собственности акций «Дальневосточной энергетической управляющей компании» (ДВЭУК).

Также государство планирует полностью выйти из капитала Новороссийского морского торгового порта (НМТП), «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) и ПО «Кристалл», занимающегося огранкой природных алмазов.

Как ожидается, ежегодные поступления в бюджет от приватизации федерального имущества без учета стоимости акций крупнейших компаний составят 5,6 млрд рублей. Данный документ был одобрен на заседании правительства 2 февраля. Отмечается, что в финальный план не вошли продажа доли в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и еще 10% в нефтяной компании «Роснефть».

Как писал «Новый День», 2 февраля правительство РФ уже утверждало план приватизации госсобственности на ближайшие три года. По словам Медведева, за это время кабмин планирует продать имущество и доли в госпредприятиях на общую сумму около 17 млрд рублей, не считая акций крупнейших компаний, занимающих лидирующие позиции в своих отраслях.

«В рамках этих процессов планируется передать в частные руки около 500 акционерных обществ, около 300 ФГУП, а также доли в обществах с ограниченной ответственностью. Кроме того, приватизации подлежит в соответствии с теми планами, которые имеются, свыше 1 тысячи других объектов государственного имущества», – сообщил премьер.

Согласно представленному осенью прошлого года прогнозному плану приватизации на 2017-2019 годы, поступления средств от продажи федерального имущества (в рамках как «большой» приватизации крупнейших активов, так и «малой» приватизации акционерных обществ) составит 138,2 млрд, 13,6 млрд и 13,9 млрд рублей по годам соответственно.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что программа приватизации может быть пересмотрена исходя из поступлений в размере 300 млрд рублей на каждый год трехлетки. В ноябре прошлого также сообщалось, что в 2017 году от приватизации крупных пакетов государство может получить 490-500 млрд рублей.

Москва,, Иван Гридин

Москва,. Другие новости 15.02.17

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