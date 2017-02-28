Столичная «золотая молодежь» готовится к летнему автосезону: в сети появилось видео новых дрифтов

Публикации за 28.02.17

В Москве «золотая молодежь» готовится к новому летнему сезону. В сети появилась запись, на которой видно, как две машины BMW M5 дрифтуют на проезжей части, создавая потенциально аварийные ситуации.

На видео, опубликованном в «Инстаграмме» в аккаунте «richrussiankids» – «богатые русские дети», пользователем maxim__m5, дрифтеры днем катаются по кругу на небольшом участке дороги на Воробьёвых горах рядом со зданием МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Тоска по летнему сезону, ждем с нетерпением», – говорится в комментарии к публикации.

Такие действия попадают под ст. 12.14 КоАП РФ («Нарушение правил маневрирования») и ст. 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Эти статьи предусматривают административные штрафы и даже лишение водительских прав, отмечает «Лента.ru».

В Москве регулярно происходят подобные инциденты с «золотой молодежью» на элитных авто. В мае прошлого года сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров и Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков, а так же известная «гонщица» Мара Багдасарян устроили гонки от полиции, транслируя видео происходящего в прямом эфире в Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

В результате Шамсуарову и Ускову было назначено наказание в виде 300 часов исправительных работ за оскорбление представителя власти. Маджидов был оправдан, Багдасарян также избежала уголовного наказания. Судом в пользу государства был изъят внедорожник Mercedes G63 AMG.

В июле 2016 года был опубликован другой видеролик, на котором был заснят заезд выпускников Академии ФСБ по Москве на 30 черных автомобилях Mercedes Gelandewagen. Ведомство осудило нескромное поведение молодых людей, посчитав его не соответствующим кодексу этики и служебного поведения. Тогда ряд руководителей были понижены в должностях.

В ноябре прошлого года в Москве устроили гонки на оживленной магистрали спортсмены из Чечни.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.02.17

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