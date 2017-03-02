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Публикации за 02.03.17

Над «новой» Москвой прогремела гроза / Аномальное тепло в российской столице сохранится

Над «новой» Москвой прогремела гроза Аномальное тепло в российской столице сохранится

Сегодня утром синоптики зафиксировали в российской столице первую в этом году грозу. Как сообщил Гидрометцентр России, с 10:00 до 11:30 над «новой» Москвой на экранах радаров наблюдалась гроза, молниевые разряды которой зафиксировали грозопеленгаторы.

Синоптики отмечают, что погода в столичном регионе до начала новой недели по-прежнему будет определяться преимущественным выносом теплых воздушных масс с юго-запада и запада, а средняя суточная температура будет превышать норму на 8-10 градусов.

В пятницу, 3 марта, ночью местами ожидаются небольшие осадки и гололедица. Температура в Москве -1…1 градус, по области -2…3. Днем также возможны небольшие осадки, а воздух прогреется до 5 градусов при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

В субботу, 4 марта местами вновь прогнозируются небольшие осадки. Температура воздуха будет примерно такой же, как и накануне.

В воскресенье, 5 марта, также возможны небольшие осадки, а воздух прогреется до семи градусов.

В начале новой недели теплая погода в московском регионе сохранится. Между тем, как предупреждают синоптики, первое весеннее тепло обманчиво. В дальнейшем возможно похолодание.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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