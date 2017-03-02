Дело – труба: под Зеленоградом местных жителей лишают домов

Публикации за 02.03.17

Вблизи Зеленограда в Жилине планируется снос жилых домов, которые построены на территории охранных зон вблизи нефтепровода и газопровода. Местные жители утверждают, что чиновники не предупреждали их по поводу ограничений в использовании земельных участков, передает инфопортал Зеленограда.

Речь идет о жилых домах, которые построены на территории небольшого поселка возле деревни Жилино в районе Пятницкого шоссе. Эта территория входит в состав городского поселения Андреевка. По данным городского суда Солнечногорска, осенью минувшего года компания «Транснефть – Верхняя Волга», которая эксплуатирует Московский кольцевой нефтепровод, подала сразу несколько судебных исков и потребовала признать дома, расположенные вблизи трубы, самовольными постройками и обязать из владельцев провести демонтаж строений.

Судя по данным, опубликованным на сайте Солнечногорского городского суда, за последние три месяца судебная инстанция удовлетворила не менее восьми таких исков. В одном случае речь идет о сносе строящихся или построенных домов, в другом – о разборе бытовой или заложенного под строительство дома фундамента.

Между тем местные жители заверяют, что в документах на участки земли отсутствует указание на обременения или наличие каких-либо охранных зон. По их словам, о запрете на строительство домов они узнали только два года назад из предупредительных писем газовиков и нефтяников – к тому времени большинство строек уже было завершено или завершалось.

Тем не менее суд постановил, что такие доводы не имеют никакого значения, потому как обременения, связанные с прохождением рядом трубопроводов, устанавливаются действующим законодательством. То есть, по мнению суда, ответчики при строительстве домов были осведомлены о запрете, однако проигнорировали его, нарушив тем самым права истца.

Москва, Алексей Васильев

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