Аномальное тепло: грачи в Подмосковье прилетели раньше срока

Публикации за 02.03.17

Грачи прилетели в Подмосковье значительно раньше привычного срока по причине заметного потепления в регионе. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии Московской области.

Первого марта первые птицы были замечены в северных районах Московской области – на территории государственного заказника под названием «Журавлиная родина» в Сергиево-Посадском и Талдомском районах Подмосковья.

Как утверждают орнитологи, с начала прошлого столетия каждые десять лет грачи появляются в регионе на несколько дней раньше привычного времени. Биологи также подчеркивают, что последние полтора десятка лет ежегодно фиксируется более ранний прилет птиц. И если в 2003 году первые птицы на территории заказника «Журавлиная родина» появлялись примерно 15 марта, то уже в 2006 году их стали замечать с первых же дней календарной весны.

Как прогнозирует Гидрометцентр России, в марте средняя температура в Подмосковье будет примерно на 8 градусов выше нормы, аномальное потепление на уровне 4-10 градусов выше стандартных значений прогнозируется также в центральной части страны.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.03.17

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