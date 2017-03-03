Титов набивается в преемники Путина / Эксперты прогнозируют обострение борьбы элит

Публикации за 03.03.17

Новая социально-экономическая программа развития России «Стратегия роста», которую презентовал «Столыпинский клуб» президенту РФ Владимиру Путину и кабинету министров– это в большей степени пиар-акция автора проекта – уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ Бориса Титова, который намерен побороться за право быть наследником нынешнего главы государства. Такое мнение высказали эксперты Института глобализации и социальных движений (ИГСО) на пресс-конференции в Москве.

Титов оттесняет Глазьева

Директор ИГСО Борис Кагарлицкий обратил внимание, что сейчас российская элита начала борьбу за формирование будущей повестки дня.

«Идет борьба за решения, борьба за повестку. Вопрос о повестке дня на 2018 год не решен. Но борьба идет не только за то, какая будет повестка, но и за то, кто ее будет формировать. Какие личности и какие группы интересов будут стоять за этими личностями. Появление документа Титова – очень четкий симптом того, что она (борьба) будет обостряться», – пояснил эксперт.

Он выразил уверенность в том, что главная задача стратегии – создать «некое обоснование для политических претензий главного автора».

«Это не столько заявка на власть, сколько заявка на влияние: «относитесь ко мне серьезно» – это форма общения с другими чиновниками. Это определяет основные характеристики того, что мы получили», – считает Кагарлицкий.

При этом он отметил, что результаты Титова и его партии «Партия роста» на думских выборах осенью 2016 года негативно сказываются на перспективах бизнес-омбудсмена.

«Титов – проиграл один пробный забег. Он очень плохо прошел на выборах 2016 года. С такого старта начинать борьбу за президентскую кампанию 2018 года довольно сложно», – считает эксперт.

«Если речь пойдет о наследнике, у этого персонажа должны быть еще какие-то достоинства в глазах избирателя, кроме того, что Владимир Владимирович на него указал. Титов пытается отыграть эту ситуацию и занять благоприятную позицию», – продолжил Кагарлицкий.

В этой связи политолог подчеркнул, что некоторые успехи у Титова все же есть. «Имеет место абсолютно явное и любопытное замещение Глазьева (Сергей Глазьев – советник президента РФ по экономическим вопросам) Титовым. Он представляет себя как экономический патриот и защитник промышленности. Происходит оттеснение Глазьева», – уверен эксперт.

Стратегия Титова обслуживает интересы только крупного бизнеса

«Позиция Бориса Титова и его команды представляется как новой вариант патриотической позиции, как концепция, которая должна быть альтернативой либеральной концепции, а с другой стороны – как некое обобщение лучших идей. Это якобы некий синтез, третий путь, золотая середина. На уровне пропаганды это и есть привлекательность данной идеи (Стратегии роста)», – считает Кагарлицкий.

Межу тем, по его оценке, в программе «Столыпинского клуба» очевидна защита очень узкой группы интересов, несмотря на «заботу» об общем благе. «Диспропорция между заявленным общим планом и конкретными интересами настолько велика, что подрывает дееспособность всего документа», – продолжил он.

С его точки зрения, «попытка» написать экономический документ «на благо всем» не увенчалась успехом. «Это невозможно. Экономика неотделима от интересов. Не может быть экономического плана, который не затрагивает чьи-то интересы», – пояснил Кагарлицкий.

По его мнению, «Стратегия роста» нацелена на крупные компании, которые хотят получать финансовую помощь от государства.

«Правительство довольно активно раздает деньги верхнему слою бизнеса, очень узкому кругу. Если говорить о классовом содержании документа Титова, то речь идет о том, что нужно расширить круг тех, кому дают деньги», – сказал эксперт.

Отбирать у бедных и отдавать богатым

Руководитель центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов согласился, что смысл презентации «Стратегии роста» и «экономики роста» заключается в том, чтобы «ничего не менять и только дать денег определенной группе бизнеса».

«Проблема в том, что проект изначально неэффективен», – считает он.

Эксперт отметил, что в программе Титова есть слабые места. «Во-первых, он предполагает эмиссию рубля, которая не будет направлена на стимулирование потребительского спроса. В доктрине нет трудящихся – у них каким-то чудесным образом должно все улучшится, когда начнется рост (экономики)», – сказал Колташов.

Он отметил, что эмиссия, предусмотренная программой «Столыпинского клуба», должна быть направлена на поддержку крупных компаний, но отсюда совершенно не следует, что это «эмиссионные рубли» пойдут на создание новых производств и как следствие приведут к положительному эффекту для граждан страны.

«Собираются подержать крупные компании. Но и тут, не мы будем вытягивать предприятия и создавать спрос – это будет внешний рынок. Почему-то кто-то должен начать потреблять продукцию российских компаний, созданных под рост государственного долга. Предполагается, что государство будет занимать, занимать, занимать деньги, занимать на внешнем рынке», – подчеркнул эксперт.

«Рост долга приведет к тому, что обслуживание долга будет стоить очень и очень дорого. Такой огромный долг, который предлагается создавать (33% от ВВП) приведет к тому, что будут огромные бюджетные расходы. Побочным итогом такой политики будет сокращение социальных расходов: где-то – заморозка пенсий, где-то – ликвидация медицинских или образовательных учреждений. Будет постоянное увеличение расходов для того, чтобы обслуживать долг», – продолжил Колташов.

Эксперт также напомнил, что «Стратегия роста» для «поддержки» населения предлагает субсидирование кредитов. «Не уменьшить процент по кредитам и создать условия для того, чтобы люди могли действительно заработать больше, и за счет своих доходов покупать себе вещи, а только увеличить субсидирование», – отметил он.

Кудринский план победит

По мнению Кагарлицкого, в ближайшие несколько лет Россию не ждут коренные изменения в экономической политике. Сложная ситуация на международной арене, внутренний и внешний экономический кризис, «как ни странно», привели к тому, что «выжидающий» антикризисный план правительства имеет успех.

Колташов в этой связи однако отметил, что презентация «Стратегии роста», которая прошла на таком высоком уровне в так называемый период «экономической стабильности», свидетельствует о том, что государство само чувствует необходимость перемен.

«ВВП вырос, пенсионерам дали 5 тысяч, рубль укрепился. Улучшения произошли, но несмотря на этот своеобразный успех выжидательной стратегии, это (презентация стратегии) говорит о глубоком кризисе этой выжидательной политики правительства и необходимости ее замены», – сказал он и отметил, что варианты которые сейчас представлены не выгодны российскому обществу.

Кагарлицкий со своей стороны выразил уверенность, что в конечном итоге будет принят план, который предложит бывший глава министерства финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Когда все программы будут отклонены, затянется дискуссия. Тогда Кудрин предложит свою стратегию. Скажет: ну ребят, лучше никто все равно ничего не придумал. И это пройдет», – прогнозирует эксперт. При этом он отметил, что ничего принципиально нового в этой стратегии не будет.

«Кудрин по большому счету ничего нового нам предложить не может. Может предложить оптимизацию, улучшение, полировку существующей политики», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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