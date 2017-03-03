Во «Внуково» собаки и лиса не давали самолетам приземлиться

Публикации за 03.03.17

Двум воздушным судам не удалось совершить посадку с первого раза в подмосковном аэропорту «Внуково», потому как им помешали животные. В первом случае на взлетно-посадочную полосу воздушной гавани выбежала целая стая собак, а во втором – на полосе появилась лиса, передает «Лайф».

По данным издания, выбежавшая на взлетно-посадочную полосу стая собак вынудила прилетевший в Москву пассажирский авиалайнер пойти на второй круг и заново зайти на посадку.

Также сообщается, что немногим позднее прибывший во Внуково из Ростова авиалайнер Аэробус А319 также был вынужден отправиться на второй круг и выполнить новый заход на посадку, потому как на полосе неожиданно оказалась лиса.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.03.17

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