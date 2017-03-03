Застройщиком Sky Skolkovo оказался зять Сулеймана Керимова

Публикации за 03.03.17

Зять известного миллиардера Сулеймана Керимова оказался основным застройщиком подмосковного комплекса апартаментов под названием Sky Skolkovo, передает РБК.

Компанией под названием «Стройпрофиль-М», которая, по данным издания, реализует проект строительства в самом начале Минского шоссе на территории Одинцовского района, управляет Арсен Джамалудинов. Сам бизнесмен накануне признался, что это его первый проект в девелоперской сфере, а 50-процентной долей в компании владеет его брат Руслан.

В соответствии с проектом, общая площадь комплекса апартаментов, возводимого здесь, составит 37 900 квадратных метров, его планируется сдать в эксплуатацию уже в конце этого месяца.

По словам Джамалудинова, в случае успешной реализации данного проекта его компания приступит к строительству второй очереди Sky Skolkovo на расположенных рядом участках. Они компанией пока не выкуплены. Также бизнесмен добавил, что строительство апарт-комплекса ведется застройщиком за собственные средства, а его тесть Сулейман Керимов не принимает в проекте никакого участия.

Москва, Алексей Васильев

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