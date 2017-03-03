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Публикации за 03.03.17

В Измайлово готовятся пикетировать строительство магистрали через территорию лесопарка

В Измайлово готовятся пикетировать строительство магистрали через территорию лесопарка

Жители Измайлова недовольны планами по строительству нового транспортно-пересадочного узла возле станции метро и попытками решить транспортные проблемы региона за счет ухудшения их качества жизни и планируют организовать серию пикетов, пишет .

Горожане оказались недовольны тем фактом, что местная администрация собирается проложить к данному узлу дорогу из Балашихи, которая будет проходить по территории благоустроенной на данный момент зоны отдыха Измайлово. Часть этой дороги придется проложить по территории Измайловского лесопарка.

Кроме того, у станции метро планируется также к обустройству парковочное пространство, где жители региона смогут оставить свои автомобили, чтобы пересесть на метро. Люди жалуются на то, что метро уже сегодня не может справиться с потоком пассажиров на этом участке, а при появлении еще большего числа пассажиров здесь будет настоящая давка.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.03.17

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