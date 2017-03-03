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Публикации за 03.03.17

Дело о мошенничестве бывших руководителей Российской федерации баскетбола дошло до суда

Дело о мошенничестве бывших руководителей Российской федерации баскетбола дошло до суда

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников Российской Федерации Баскетбола – президента РФБ Юлии Аникеевой и главного бухгалтера Михаила Кочаряна. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, они обвиняются в хищении почти 44 млн рублей.

По версии следствия, с февраля 2014 по август 2015 года были заключены несколько гражданско-правовых договоров с четырьмя индивидуальными предпринимателями, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности и были подконтрольны Аникеевой. Федерация переводила на банковские счета денежные средства, которые затем обналичивались при пособничестве профессионального бухгалтера Елены Силиной. После этого деньги передавались Кочаряну.

О хищениях стало известно после того как новое руководство РФБ в декабре 2015 года провело аудиторскую проверку. По ее результатам новый президент РФБ подал заявление в правоохранительные органы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и направлено для рассмотрения по существу в Чертановский районный суд Москвы.

Аникеева в настоящий момент находится под домашним арестом. Кочарян умер от тяжелого продолжительного заболевания в октябре 2016 года, однако его уголовное преследование осуществлялось, поскольку его родственники возражали против прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

Уголовное дело в отношении Силиной было направлено в Чертановский районный суд г. Москвы 15 февраля. Еще один сообщник находится в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Москва, Мария Вяткина

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