В Москве умер актер Александр Кузнецов

Публикации за 06.03.17

Известный советский актер Александр Кузнецов, запомнившийся зрителям ролями в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Баллада о солдате», «Там, на неведомых дорожках», скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщила в Instagram актриса Татьяна Лютаева.

Кузнецов получил известность в 1959 году после своей дебютной роли в кинофильме Григория Чухрая «Баллада о солдате», где сыграл охраняющего состав часового Гаврилкина.В то же году после окончания ГИТИСа он был принят в Московский театр миниатюр, где работал как актер и режиссер.

Совместно Оскаром Никичем Кузнецов снял телевизионные фильмы «Дети» (1970) и «У самого Чёрного моря» (1975). Он так же является автором сценария (совместно с Иной Туманян) фильма «Когда я стану великаном» (1978), отмечает портал кино-театр.ру.

С 1976 по 1984 годы преподавал во ВГИКе – сначала на актерском курсе Алексея Баталова, а затем на режиссерском курсе Марлена Хуциева.

С середины 80-х годов полностью перешел на литературную деятельность. Им был написан ряд пьес, которые увидели постановки в различных театрах страны.

Москва, Светлана Антонова

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