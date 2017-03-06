В Москве наступил сезон мартовских дождей

Публикации за 06.03.17

В течение предстоящей рабочей недели в Москве ожидается сырая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в столичном регионе каждый день возможны осадки в виде дождя и мокрого снега при плюсовой дневной температуре.

Во вторник, 7 марта, ночью небольшие осадки, в Москве 0…2 градуса, по области -2…3. Днем местами ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до 5 градусов в столице и до 8 – в Подмосковье.

В среду, 8 марта, местами вновь прогнозируются небольшие осадки. Днем в Москве и по области ожидается до 8 градусов тепла.

В четверг, 9 марта также местами возможен небольшой дождь, а дневная температура воздуха может подняться до 9 градусов.

В пятницу, 10 марта, местами опять возможен небольшой дождь. Ночью будет отмечаться -2…+3 градусов, днем прогнозируется 2…7.

В субботу, 11 марта, согласно прогнозу синоптиков, дождь усилится до умеренного. При этом вновь ожидается до 7 градусов тепла.

В целом, средняя суточная температура превысит климатическую норму на 6-8 градусов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.03.17

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