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Публикации за 06.03.17

Заработали на здоровье: в Москве выявлен картельный сговор в торговле медоборудованием на 37 млн рублей

Заработали на здоровье: в Москве выявлен картельный сговор в торговле медоборудованием на 37 млн рублей

Московское управление Федеральной антимонопольной службы выявило картельный сговор медицинских компаний на 18 аукционах с общей максимальной ценой контрактов на сумму более 37 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФАС пришли к выводу, что компании ООО «МедТайм», ООО «МЕДСТАНДАРТ-ДМ», ООО «МедДиаЛог» и ООО «НИИЦ», участвуя в торгах на поставку медицинских изделий и специального медоборудования, обменивались информацией и действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию цены на торгах. В результате сговора, одна из указанных компаний выигрывала торги со снижением начальной цены контракта на 1-1,5%.

Оборудование и медизделия закупались для нужд филиалов Городской клинической больницы им. С.П. Боткина, Научного центра акушерства и гинекологии им. В.И. Кулакова, Центральной клинической больницы восстановительного лечения ФМБА России, а также ряда других медицинских учреждений Москвы и Московской области.

В ближайшее время в отношении медицинских компаний-участников сговора будет возбуждено административное дело. Штраф за антиконкурентное соглашение для юридических лиц может составить от 10% до 50% от начальной максимальной стоимости предмета торгов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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