Учителя подмосковных Липиц просят отменить замельный налог для образовательных учреждений

Публикации за 06.03.17

Учителя Липицкого поселения направили обращение главе Серпуховского района Александру Шестуну с просьбой вернуть льготы на земельный налог для образовательных учреждений. Об этом сообщает портал «Glazey».

Липицкое поселение является единственным в районе, где культурные и образовательные учреждения вынуждены платить земельный налог. В это же время поселения Пролетарский и Калиновское давно ввели подобные льготы, а глава Липицкого поселения Алексей Попов отказывается идти на уступки.

Сообщается, что Шестун назвал подобную позицию местных властей циничной. «Я считаю, что отбирать деньги у школ, детских садов и клубов – это цинично», – прокомментировал он.

Между тем, по словам главы Липицкого поселения Алексея Попова, его администрация вместе с местным Советом приняла решение отменить земельный налог. Однако никакие официальные документы эту информацию пока не подтверждают.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.03.17

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