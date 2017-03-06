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Публикации за 06.03.17

Учителя подмосковных Липиц просят отменить замельный налог для образовательных учреждений

Учителя подмосковных Липиц просят отменить замельный налог для образовательных учреждений

Учителя Липицкого поселения направили обращение главе Серпуховского района Александру Шестуну с просьбой вернуть льготы на земельный налог для образовательных учреждений. Об этом сообщает портал .

Липицкое поселение является единственным в районе, где культурные и образовательные учреждения вынуждены платить земельный налог. В это же время поселения Пролетарский и Калиновское давно ввели подобные льготы, а глава Липицкого поселения Алексей Попов отказывается идти на уступки.

Сообщается, что Шестун назвал подобную позицию местных властей циничной. «Я считаю, что отбирать деньги у школ, детских садов и клубов – это цинично», – прокомментировал он.

Между тем, по словам главы Липицкого поселения Алексея Попова, его администрация вместе с местным Советом приняла решение отменить земельный налог. Однако никакие официальные документы эту информацию пока не подтверждают.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.03.17

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